Romano: "Jashari continua a spingere per il Milan, a sperare per il Milan, a fare tutto il possibile per il Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sull'estenuante e interminabile trattativa tra il Milan e il Club Bruges per Ardon Jashari:

"Parlando con tutte le parti coinvolte, giocatore, i due club, insomma, quello che risulta è che il Bruges non prenda in considerazione l'offerta del Milan. L'offerta del Milan da 33.5 più 5 di bonus, a noi risulta questa cifra qui offerta dal Milan per Jashari, non è quello che vuole il Bruges. Il Bruges insiste sulla cifra che ha sempre richiesto, i 35 milioni per arrivare a 40, i 40 devono esserci, i 35 di base minima anche. È questo quello che chiede il Bruges. E quindi al momento la decisione del Bruges è quella di non prendere in considerazione l'offerta del Milan. Quindi è questa l'offerta del club. È chiaro che il Milan con una dichiarazione forte di Igli Tare aveva preso posizione sulle tempistiche di quest'operazione. Quindi vedremo adesso la reazione del Milan, come sceglierà di gestire questa vicenda legata a Jashari, ma piuttosto che mandare un rifiuto ufficiale il Brugge fa sapere di non voler prendere in considerazione l'offerta perché continua a non rispettare le condizioni econimiche volute dal club per vendere Jashari.

Continua il braccio di ferro al momento. Vedremo se il Milan resterà in questa vicenda cercando di sbloccarla oppure se sceglierà altre strade. Posso garantirvi che Jashari continua a spingere per il Milan, a sperare per il Milan, a fare tutto il possibile per il Milan. Jashari che intanto parte destinazione matrimonio del fratello con autorizzazione del Bruges già data da mesi, quindi non è una notizia nuova la partenza del giocatore, ma è chiaro che il desiderio di Jashari si chiama in maniera forte, convinta, Milan e dovremo seguire questo sviluppo dopo la nuova offerta del Milan che ancora non ha ricevuto l'ok da parte del Bruges".