MN - Il Galatasaray blocca il trasferimento di Morata al Como

Il Galatasaray blocca il trasferimento di Morata al Como

Intervistato ieri dai colleghi di Sky Sport 24, il presidente del Como Mirwan Suwarso aveva così parlato dell'affare Alvaro Morata: "Cosa manca per lo spagnolo? Solo che sia qui (sorride, ndr). Cosa manca sul serio? Non lo so, sono cose tra Milan e Galatasaray. Abbiamo un accordo con il Milan ed il giocatore, ora il Milan deve parlare con il Galatasaray e speriamo che Morata possa essere qui il prima possibile”.

Le notizie che arrivano in merito al futuro dello spagnolo non sono però quelle che il numero uno dei comaschi si aspettava di ricevere. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, infatti, il Galatasaray ha bloccato il trasferimento a Como di Morata rifiutando la proposta che gli è stata presentata (da circa 4 milioni di euro) per liberare l'attaccante spagnolo dal prestito.

di Pietro Mazzara