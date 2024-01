Romero domani in Spagna, in prestito all'Almerìa

E' il giorno dopo la vittoria del Milan, che vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Ma è anche e soprattutto tempo di calciomercato, con la dirigenza del Milan attiva sia in entrata e in uscita. La conferma di questa sera arriva direttamente dal giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano: Luka Romero sarà presto un nuovo giocatore dell'Almerìa.

Questo quanto riportato poco fa dal giornalista: "Luka Romero volerà in Spagna lunedì mattina per sottoporsi alle visite mediche come nuovo giocatore dell'Almería. Contratto di prestito dal Milan, nessuna opzione di riscatto".