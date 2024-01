Sheffield Wednesday, concluso il prestito di Devis Vasquez: il portiere è tornato al Milan

vedi letture

Devis Vasquez, che in estate era stato ceduto in prestito allo Sheffield Wednesday, è rientrato al Milan. A dare l'annuncio ufficiale è stato lo stesso club inglese sul proprio sito e su X: "Devis Vasquez è tornato al suo club, il Milan. Ringraziamo Devis per i suoi servizi e gli auguriamo il meglio per il futuro".

Il futuro immediato del giovane portiere colombiano non sarà comunque in rossonero: a breve verrà infatti annunciato il suo passaggio, sempre in prestito, all’Ascoli, squadra che milita in Serie B.