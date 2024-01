Sky DE - Lipsia, in estate la clausola rescissoria di Benjamin Sesko sarà di 50 milioni

La scorsa estate il Lipsia ha accolto in squadra uno dei talenti più cristallini del panorama calcistico europeo, Benjamin Sesko. Lo sloveno è stato prelevato dagli "amici" del RB Salisburgo per circa 24 milioni di euro più 6 di bonus.

Riporta Philipp Hinze, giornalista tedesco di Sky Sport DE, che il classe 2003, che fa gola a tutta Europa, in estate avrà una clausola rescissoria relativamente bassa: per portarlo via dal Lipsia "basteranno" 50 milioni di euro. Il calciatore è uno di quei talenti che da tempo ha addosso l'attenzione di tutti i top club europei.