Sky - Il Frosinone spinge per Bartesaghi dal Milan. Anche il Losanna interessato

Nel corso dell'edizione mattutina di Sky Sport Calciomercato, Alessandro Sugoni ha fatto il punto sulle entrate e le uscite del Milan, focalizzandosi in modo particolare sul futuro di un giovane rossonero, Davide Bartesaghi, sul quale ci sarebbe il forte interesse del Frosinone. Il giovane classe 2005 ha raccolto in questa sua stagione d'esordio in prima squadra, 7 presenze.

Il giornalista della nota emittente ha infatti detto: "Il Frosinone lavora per Bartesaghi. Ci sono molte squadre su di lui, Monza in Serie A e Losanna all'estero, ma la formazione di Eusebio Di Francesco potrebbe essere la soluzione migliore per il futuro del terzino del Milan, soprattutto sotto un punto di vista di crescita".