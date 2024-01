Sky - Il Milan guarda in Premier League per il difensore centrale: la situazione e i nomi

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato - L'Originale, il Milan, per risolvere la questione difensore centrale, potrebbe cercare in Premier League. Il club rossonero crede che nella prossima settimana ci possano essere delle aperture. Il nome principale è quello di Lenglet, che però è il più difficile. Piace Kiwior dell'Arsenal, e ci potrebbe essere un'apertura al prestito in questo caso. Ultimo nome Chalobah, che però è reduce da un infortunio.

Di Marzio racconta di come il Milan abbia fatto un tentativo anche per Soyuncu, che piace anche alla Roma, ma il calciatore ha deciso di andare al Fenerbahce dopo l'esperienza all'Atletico. Risicate ormai all'osso le possibilità di vedere Buongiorno in rossonero.