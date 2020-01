Sky - La situazione legata alle trattative in uscita del Milan non si è sbloccata

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l'originale, la situazione relativa alle trattative in uscita non si è ancora sbloccata. Questo il suo intervento: "La situazione legata alle trattative in uscita quest'oggi non si è sbloccata. Nè per quanto riguarda Suso, nè per quanto riguarda Piatek. Ci sono due trattative, quella col Siviglia per Suso è molto più avanzata rispetto a quella del Tottenham per Piatek. Il Milan sta discutendo col Siviglia ma non c'è ancora l'intesa: gli spagnoli vogliono un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione alla Champions mentre il Milan vorrebbe che questo obbligo fosse più sicuro. Uguale per Piatek con il Tottenham che vorrebbe un prestito di 18 mesi con diritto ad eventuali condizioni mentre il Milan vuole cederlo alle sue condizioni. Questi sviluppi non definitivi sulle cessioni chiaramente condizionano il mercato in entrata."