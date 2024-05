SportMediaset - Panchina Milan: domani giornata importante sul fronte Conceiçao. Fonseca prima alternativa

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno in merito alle voci sul possibile arrivo sulla panchina del Milan di Sergio Conceiçao, sono ore intense per il neo presidente del Porto, Villas-Boas, che domani incontrerà il tecnico portoghese per illustrare il suo progetto. Vedremo se ci sarà una convergenza o se le loro strade si separeranno. Domani quindi è una giornata importantissima per capire se ci sono i margini per il suo arrivo al Milan.

Prima però Conceiçao deve liberarsi dal Porto e per questo il club rossonero non molla Paulo Fonseca che non ha ancora risposto alla proposta di rinnovo del Lille e nemmeno all'offerta del Marsiglia. Fonseca attende le mosse del Milan in quanto è lui la prima alternativa a Conceiçao. Antonio Conte, invece, non fa parte e forse non ha mai fatto parte della lista del Milan.