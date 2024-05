BILD - Milan, interesse concreto per Sesko. I dettagli sulla clausola e l'interesse di tre big di Premier

Anche in Germania, nello specifico la Bild, si parla in modo diffuso dell'interesse sempre più concreto del Milan per Benjamin Sesko, attaccante di proprietà del Lipsia che potrebbe sostituire Olivier Giroud nel ruolo di centravanti titolare del prossimo anno.

Per il quotidiano tedesco l'interesse rossonero è datato nel tempo, visto che già nei mesi scorsi Zlatan Ibrahimovic si era speso personalmente per il giocatore, dopo aver chiesto un resoconto dettagliato e un parere al connazionale Forsberg, suo ex compagno. Nel pezzo viene anche spiegata la situazione della clausola rescissoria del giocatore, che nello specifico oggi ammonta a 50 milioni di euro ma che al termine del campionato, a seconda del numero dei gol, degli assist e dei minuti giocati, potrebbe salire fino a 75 milioni di euro.

Quello del Milan, inoltre, non è l'unico interessamento arrivato per il ragazzo: sulle sue tracce infatti ci sarebbero anche importanti società di Premier League, su tutti l'Arsenal ma con Manchester City e Liverpool sempre alla finestra. In questa stagione l'attaccante ex Salisburgo ha collezionato un totale di 16 gol e 2 assist in 40 presenze complessive su tutte le competizioni, con i suoi numeri che hanno però subito un'impennata importante nella seconda parte di stagione.