Milan, non solo il centravanti del futuro: 3 partite per decidere cosa fare con Luka Jovic

vedi letture

Nelle scorse ore il Milan ha riaccolto in gruppo Luka Jovic, col serbo che si era fermato alla vigilia della sfida contro la Juventus per un affaticamento muscolare. Ieri come detto si è riunito al gruppo di Stefano Pioli e per la sfida contro il Cagliari alla 36^ giornata di Serie A sarà disponibile.

Le ultime tre partite della stagione saranno decisive per giocarsi la riconferma, magari con qualche ulteriore gol dopo l'ultimo nel 3-3 col Sassuolo. L'orientamento del club rossonero, si legge sulla Gazzetta dello Sport, sembra essere già quello di trattenerlo come attaccante di riserva, posta la partenza di Olivier Giroud e l'arrivo di un nuovo centravanti titolare.

Gli accordi presi la scorsa estate prevedono una doppia strada per lui: il Milan sostanzialmente può decidere di prolungare il suo contratto per un'altra stagione o allungarlo con durata pluriennale. Questioni che saranno studiate a tempo debito, intanto quello che conta è il campo e la scelta definitiva se puntare ancora su di lui oppure no. Intanto, con un gol raggiungerebbe la doppia cifra e anche a livello statistico metterebbe un paletto importante nelle valutazioni dei dirigenti rossoneri. Fino a questo momento, in tutte le competizioni, Jovic ha messo a segno 9 gol con l'aggiunta di un assist.