Sky - Milan, interesse per Lacroix in difesa e Federico Redondo a centrocampo

Gianluca Di Marzio è intervenuto a Calciomercato - L'Originale parlando delle novità di mercato riguardanti il Milan. Ecco le sue parole: "Il Milan non ha ancora sferrato il colpo, ma sta cercando il giocatore giusto, forte, che rappresenti presente e futuro, e soprattutto che sia cedibile in questo momento. Per quanto riguarda la difesa, sondaggio fatto per Lacroix del Wolfsburg, a gennaio non vorrebbero cederlo ma a giugno sì. Per il centrocampo il Milan è sul figlio di Redondo, Federico Redondo, in forza all'Argentinos Juniors,centrocampista simile al padre che vale 12 milioni, ma non lo vogliono cedere adesso".