Sky - Si lavora per far rientrare Gabbia dal prestito. Opzioni anche Kiwior e Kelly

Secondo quanto riportato da Manuele Baiocchini di SkySport, il Milan sta provando a far rientrare in anticipo dal prestito al Villarreal Matteo Gabbia per tappare, almeno a partire da gennaio, l'emergenza difensori centrali scoppiata dopo gli infortuni gravi di Kalulu e di Thiaw. Inoltre, si tratta con l'Arsenal - che ha preso tempo - per Kiwior in prestito con diritto di riscatto e, più per l'estate, per Kelly del Bornemouth.