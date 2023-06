SporMediaset - Milan, Hjulmand idea concreta per il centrocampo. Costa 25 milioni, possibile inserimento di una contropartita: ai pugliesi piace Nasti

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce SporMediaset su Italia Uno, Morten Hjulmand è un'idea concreta per il centrocampo del Milan. Il mediano e capitano del Lecce ha una valutazione di 25 milioni di euro, cifra che il club di via Aldo Rossi vorrebbe coprire in parte con l'inserimento di una contropartita tecnica (ai pugliesi, per esempio, piace molto Marco Nasti, attaccante di proprietà del Diavolo che ha giocato questa stagione in prestito al Cosenza).