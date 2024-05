Ecco quanto può chiedere la Fiorentina per Amrabat

Nella giornata di oggi Tuttosport riporta l'indiscrezione secondo cui il Milan quest'estate, alla ricerca anche di un centrocampista difensivo, potrebbe avere un ritorno di fiamma per Sofyan Amrabat, già cercato in passato ma poi mai approdato in rossonero. Il centrocampista è ancora di proprietà della Fiorentina ma in questa stagione ha giocato in prestito al Manchester United che lo ha pagato circa 10 milioni. Nonostante questo l'amore tra il mediano marocchino e i Red Devils non è mai sbocciato e dunque Amrabat rientrerà a Firenze.

Non sarà un ritorno a lunga scadenza, infatti la Fiorentina punta a cederlo. In pole position potrebbe esserci il Milan che, come detto, lo aveva già cercato in passato. Secondo quanto scrive Tuttosport questa mattina, per assicurarsi le prestazioni del miglior centrocampista del Mondiale, la Fiorentina potrebbe chiedere tra i 15 e i 18 milioni di euro. Tutto passerebbe nelle mani del Milan che dovrà capire quanto può e vuole investire per il nuovo mediano in mezzo al campo.