Sesko aspetterà il finale di stagione per decidere sul suo futuro

Questa mattina la Gazzetta dello Sport indica Benjamin Sesko come il principale obiettivo dell'attacco del Milan per la prossima stagione. Secondo la rosea l'attaccante sloveno sarebbe insieme a Zirkzee una delle due carte che il Diavolo vorrebbe giocarsi a partire dalla prossima stagione. Sesko è arrivato al Lipsia l'estate scorsa ed è "protetto" da una clausola di 50 milioni di euro. Il suo primo anno in uno dei top 5 campionati europei ha portato in dote 16 gol tra campionato, Champions e DFB Pokal.

Da capire soprattutto la volontà del calciatore che, soprattutto nella seconda parte di stagione, ha elevato il suo rendimento in maniera evidente. Possibile, scrive la rosea, che la decisione arriverà non prima di 10 giorni. Infatti settimana prossima il Lipsia chiuderà la sua stagione con l'ultima gara di campionato. Sesko nei giorni successivi potrà subito dare il suo punto di vista e il Milan potrebbe approfittare del campionato che finisce prima rispetto agli altri per anticipare la concorrenza.