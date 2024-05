Milan, per il centrocampo spunta il nome di Manuel Ugarte

vedi letture

Il Milan sarà sicuramente protagonista del calciomercato estivo. E già in queste ultime settimane di stagione il club sta lavorando per gettare le basi del lavoro che si faranno sui tavoli delle trattative. Certo, manca ancora il nuovo allenatore, e non è un dettaglio indifferente, ma intanto il club comincia a segnarsi una lista di candidati per i vari ruoli da migliorare. Oltre al centravanti e al difensore, che sembrano due investimenti sicuri e obbligati, un altro ruolo su cui vorrebbe intervenire la dirigenza di Casa Milan sarà un nuovo centrocampista difensivo.

Dopo i nomi di Youssouf Fofana (Monaco), Renato Veiga (Basilea) e Sofyan Amrabat (Fiorentina di rientro dal Manchester United), questa mattina la Gazzetta dello Sport avanza un altra possibilità. Si tratta di Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del Psg che nella seconda parte della stagione è finito molto indietro nelle gerarchie del tecnico Luis Enrique. La clausola è elevata, ben 60 milioni ma il Milan potrebbe puntare su una soluzione in prestito favorita dal lavoro di Jorge Mendes, procuratore del giocatore, con cui il Diavolo sta intrattenendo diverse relazioni tra rinnovo Leao e indiscrezioni su Conceiçao.