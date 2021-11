Sportitalia - Torino, nuovi spiragli per il rinnovo di Belotti: Milan e Inter alla finestra

Spiragli di rinnovo anche per Belotti? Una possibilità da non escludere a priori, quantomeno. Stando alle ricostruzioni presenti nell’edizione odierna di Tuttosport, infatti, il pressing ed il ruolo di Ivan Juric come uomo forte del nuovo corso granata potrebbero rappresentare un nuovo tassello utile a convincere il capitano del Torino a sposare nuovamente la causa granata nonostante l’ormai imminente scadenza contrattuale e la contestuale possibilità di accordarsi a parametro zero con qualsiasi club di suo gradimento a partire dal mese di gennaio. Una chance da non far cadere nel vuoto, e che il Torino affiancherà ad una nuova proposta che possa effettivamente scompaginare le carte in tavola. Milan e Inter monitorano la situazione dell'attaccante granata