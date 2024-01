SportMediaset - Contatti per il prestito di Chalobah, apertura del Chelsea. Il centrocampista non sarà Matic

Il Milan ha vinto ma il mercato rimane una delle priorità della dirigenza in questi ultimi giorni di mercato invernale. Importante, per i rossoneri, andare a caccia di un difensore centrale, come ha chiesto anche Stefano Pioli nell'ultima conferenza stampa. Come riporta SportMediaset XXL il nome degli ultimi giorni è Trevoh Chalobah del Chelsea. Il club ingelse, con cui i rossoneri avrebbero avuto contatti anche questa mattina, avrebbe aperto al prestito dell'inglese sulla scia di quello che fu l'accordo per Tomori nel 2021.

Un altro nome caldo è Jakub Kiwior dell'Arsenal ed ex Spezia: in questo caso però ancora non c'è un'apertura da parte dei Gunners. A centrocampo invece si cerca un'opportunità: questa però non sarà Nemanja Matic. Il Milan potrebbe sondare la fattibilità di Samuele Ricci del Torino.