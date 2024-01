SportMediaset - Mercato Milan, idea per il centrocampo del futuro: il figlio di Fernando Redondo. Costa 10-12 milioni

In merito al mercato del Milan, SportMediaset su Italia Uno riferisce che a centrocampo non dovrebbero essere nuovi arrivi a gennaio, nonostante le parole di Stefano Pioli di qualche giorno fa in conferenza stampa ("Credo che se ci sarà la possibilità si potrebbe fare qualcosa sul mercato, abbiamo perso per parecchio tempo Pobega, abbiamo Bennacer in Coppa d'Africa e abbiamo perso Krunic. Può esserci la possibilità di un inserimento ma dipende poi dalle opportunità di mercato").

Il club di via Aldo Rossi guarda comunque al futuro del reparto e avrebbe messo nel mirino Federico Redondo, figlio dell'ex rossonero Fernando che milita nell'Argentinos Juniors. E' un'idea su cui stanno lavorando i dirigenti di via Aldo Rossi. Il costo del centrocampista argentino classe 2003 si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.