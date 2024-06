SportMediaset - Mercato Milan: per la fascia destra avanza Tiago Santos del Lille. Servono oltre 10 milioni

vedi letture

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il Milan è alla ricerca anche di un terzino destro da inserire nella rosa milanista della prossima stagione e per questo ruolo avanza il nome di Tiago Santos, difensore portoghese classe 2002 del Lille. Per prenderlo però servono oltre 10 milioni di euro.

Questi i numeri di Tiago Santos in questa stagione con la maglia del Lille:

PRESENZE IN LIGUE 1: 29

PRESENZE IN CONFERENCE LEAGUE: 9

PRESENZE IN COPPA DI FRANCIA: 3

PRESENZE PRELIMINARI CONFERENCE LEAGUE: 2

PRESENZE TOTALI: 43

MINUTI TOTALI IN CAMPO: 3508'

GOL: 3

AMMONIZIONI: 8