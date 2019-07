SportMediaset - Milan, due alternative a Correa: Leao e Keita

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il primo obiettivo del Milan per l'attacco è sempre Angel Correa: per il giocatore è pronto un quinquennale da tre milioni di euro a stagione, mentre l'offerta all'Atletico Madrid è di 40 milioni di euro. Gli spagnoli ne chiedono 55, troppi per Maldini e Boban non hanno intenzione di fare aste al rialzo. Due le alternative a Correa: una è Rafael Leao del Lille, che ha una valutazione di 35 milioni, l'altra invece è Keita Balde, rientrato al Monaco dopo il prestito all'Inter (costa 25 milioni).