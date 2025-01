SportMediaset - Milan, fare cassa con delle cessioni per tentare il grande colpo in attacco. Primi contatti per Gimenez: costa 40 milioni

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno, il Milan vuole provare fare un grande colpo in attacco in questa finestra di mercato invernale. L'obiettivo è Santiago Gimenez, centravanti messicano con passaporto italiano del Feyenoord che lo valuta 40 milioni di euro. Ci sono già stati i primi contatti tra le parti. Ma prima di affondare il club rossonero deve fare delle cessioni: Emerson Royal è finito nel mirino del Galatasaray e del Fulham, Pavlovic piace al Fenerbahçe, in uscita ci sono poi anche Okafor e Jovic. Il Milan prova quindi a fare cassa per tentare il grande colpo in attacco.

Intanto per giovedì è atteso in Italia Kyle Walker, che arriverà in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City. Per l'attacco non è da scartare nemmeno la pista che porta a Joao Felix, a patto che il Chelsea lo ceda in prestito.