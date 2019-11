SportMediaset - Milan-Ibra: perchè sì e perchè no

Claudio Raimondi, nel suo servizio per SportMediaset su Italia Uno, spiega perchè il Milan dovrebbe riprendere Ibrahimovic e perchè invece i rossoneri potrebbero decidere di puntare su un altro giocatore:

PERCHE' SI': i rossoneri hanno un disperato bisogno di gol, di rabbia ed esperienza in attacco. Nessuno può garantire l'impatto che garantirebbe lo svedese. C'è inoltre il giallo delle parole di Don Garber, Commissioner della Mls, il quale qualche giorno fa ha rivelato del possibile passaggio di Ibra al Milan.

PERCHE' NO: Elliott non vorrebbe prendere giocatori troppo maturi, ma vista la situazione starebbero valutando l'ipotesi Ibra, a patto che sia una parentesi semestrale e non di 18 mesi.