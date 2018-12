SportMediaset - Milan, per l'attacco spunta il nome di Batshuayi

Non ci sarebbe solo il nome di Fabio Quagliarella sulla lista del Milan per rinforzare l'attacco. Dopo la chiusura della trattativa per Ibrahimovic, infatti, i rossoneri sono alla ricerca di un attaccante per rinforzare il proprio reparto. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi nell'edizione delle 19 di SportMediaset, l'ultima ipotesi sarebbe quella che porta a Michy Batshuayi, attaccante classe 1993 di proprietà del Chelsea ma in prestito al Valencia. Il belga, di origini congolesi, con un passato nel Borussia Dortmund e nel Marsiglia, potrebbe essere un alternativa a Quagliarella. Tuttavia, prima di vedere Batshuayi in rossonero il Chelsea, con cui la società milanista è in costante contatto per altri fronti come Cahill, Fabregas e Bakayoko, dovrebbe dare l'assenso al subentro del Milan nel prestito e il Valencia dovrebbe trovare un suo sostituto.