SportMediaset - Milan, settimana prossima l'ufficialità di Fonseca. Non ha trovato conferme la voce su Allegri

Ancora qualche giorno e il Milan avrà ufficialmente il suo nuovo allenatore: come riportato da SportMediaset su Italia Uno, la prossima settimana è infatti atteso l'annuncio ufficiale dell'arrivo sulla panchina milanista di Paulo Fonseca, il quale firmerà un contratto di due anni a quasi tre milioni di euro a stagione.

Nelle scorse ore, è circolata anche la voce di un possibile ritorno al Milan di Massimiliano Allegri, ma questa indiscrezione non ha trovato conferme. Il Diavolo ha ormai fatto la sua scelta per il post-Pioli: avanti tutta per Fonseca che ieri ha salutato definitivamente il Lille dopo due stagioni.