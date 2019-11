Sportmediaset - Milan, smentita trattativa per Ibra. Il nodo potrebbe essere il ruolo

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, fonti vicine al Milan smentiscono con fermezza che sia in atto una trattativa per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. L'emittente spiega che uno dei punti focali riguardo allo svedese potrebbe essere il ruolo del classe 1981: il Bologna gli garantirebbe una maglia da titolare, mentre il Milan di Gazidis e della linea giovani sembra freddo sulla questione per il momento. Da Mino Raiola, agente di Ibra, non proviene nessun commento. L'impressione è che sia ancora presto per decifrare il futuro dell'attaccante.