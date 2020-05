Sportmediaset - Ultimatum di Ibra al Milan. Rangnick cerca casa a Milano

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, Ibrahimovic vuole che il suo futuro in rossonero venga definito entro la ripresa del campionato. Basterebbe una telefonata, ma non è detto che questa arrivi nelle tempistiche che Zlatan ha in mente per programmare al meglio il suo destino. Senza più Boban, con Maldini e Massara che attendono chiarimenti sulle loro posizioni. Con Moncada e Almstadt, che in questa fase non possono assumere nessuna decisione formale, spetterà a Gazidis il compito di convocare Ibra. Il problema è che per prospettare il progetto targato Rangnick, l'amministratore delegato deve prima strappare il sì al tedesco. Le parti, però, sono sempre più vicine, tanto che Rangnick avrebbe già individuato una casa a Milano. Oltre all'Hammarby e al Bologna, però, anche la Fiorentina fa sul serio per l'attaccante 38enne, soprattutto se dovesse partire Chiesa. Zlatan, per ora, continua a dare priorità ai rossoneri. Sempre che molto presto il Milan si faccia vivo per discutere il rinnovo di contratto in scadenza.