Theo docet: chi vuole restare, resta. Bennacer e Leao i prossimi rinnovi

Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Theo Hernandez fino al 30 giugno 2026, con un adeguamento dell'ingaggio che raggiunge i 4 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Volontà chiara

"C'erano tante squadre - ha rivelato il terzino rossonero a MilanTV - che mi volevano, ma io ho pensato solo al Milan e di rimanere qua. Sto qua con i tifosi. Sto veramente molto bene qua, con amici e compagni di squadra, fidanzata con il bambino in arrivo. Sono veramente felice". Non sono parole a caso, ma fanno intendere che il percorso di sviluppo Milan sia un percorso ambizioso e che sì, se si vuole restare si può restare anche a condizioni contrattuali ottimali. Theo è il sesto rinnovo stagionale in casa rossonera, dopo gli accordi già siglati con Pioli (2023), Kjaer (2024), Calabria (2025), Saelemaekers (2026) e Gabbia (2026).



Ora i turni di Bennacer e Leao

E altri due sono in procinto di concludersi. Si registrano, infatti, sensazioni molto positive per i nuovi accordi con Ismael Bennacer e Rafael Leao. Per quanto riguarda l'algerino le cose sembrano tanto mature da lasciar presagire un ufficializzazione a stretto giro di posta a 3,5 milioni circa a stagione, mentre per il portoghese ci si sta avvicinando a grandi passi ad una stretta di mano con l'agente Jorge Mendes per un ritocco annuale fino a 5 milioni di euro circa. Perché, chi vuole restare al Milan, ci resta alle giuste, doverose e legittime condizioni.