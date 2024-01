TMW RADIO - Marchetti: "Mercato Milan in difesa? I nomi sulla lista sono Lenglet, Chlobah, Kiwior e Brassier"

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole sui possibili movimenti di mercato del Milan che è sempre alla ricerca di un difensore centrale:

In difesa per il Milan chi può arrivare?

“I nomi sulla lista sono Lenglet, Chlobah, Kiwior e Brassier. Anche il Milan aspetterà l’ultima settimana per determinare le condizioni di uscita di questi profili. Di certo non si può prendere un elemento tanto per prenderlo.

Più in generale per il momento dei rossoneri credo che Pioli non sia mai stato messo veramente in discussione. Gli infortuni sono sicuramente una colpa dello del suo staff e su questo bisognerà riflettere, ma a volte si può anche vedere il bicchiere mezzo pieno e non sempre mezzo vuoto”.