Todibo, non solo Milan: forte interesse del Manchester United

Al fine di svoltare una stagione sin qui deludente, il Milan vuole e deve intervenire nel mercato di Gennaio al fine di rinforzare la propria rosa. Tra i tanti nomi fatti, uno di quelli più citati in orbita rossonera è sicuramente quello di Jean-Claire Todibo. Il centrale francese, in forza al Barcellona, ha stregato la dirigenza rossonera nella partita contro l'Inter grazie ad una prestazione di grande qualità. A tal proposito il club di Via Aldo Rossi non è stata l'unica squadra ad essere stupita dal giovane centrale transalpino ma, secondo quanto riferisce il quotidiano catalano Sport, anche il Manchester United avrebbe messo gli occhi sul classe 99'. Il giocatore, si sa, è in uscita a Gennaio ma i catalani chiedono non meno di 20 milioni di euro e il diritto di recompra futura.