Torino, Messias solo se il Milan compra Singo. Per i rossoneri però non è una priorità

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

I contatti tra il Milan e il Torino per Wilfried Singo sono frequenti, ma cedere l'esterno sta diventando più complicato del previsto: i rossoneri hanno altre priorità al momento. I granata però continuano a monitorare Junior Messias, in scadenza nel 2024 ed il cui prezzo è di 7 milioni di euro, quasi la metà di quando Cairo vorrebbe per l'ivoriano.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, i discorsi viaggiano su binari distinti, che si incroceranno presto perché l'ex Crotone potrebbe diventare una contropartita per abbassare il prezzo di Singo. Di questo però i dirigenti delle due società parleranno più avanti.