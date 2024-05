Gazzetta - Milan, Emerson Royal in cima alla lista per la fascia destra. Ma costa tanto: 30 milioni

Nel prossimo mercato estivo, il Milan, oltre all'attaccante e al centrocampista difensivo che restano le due priorità assolute, dovrà intervenire anche in difesa per prendere non solo un centrale, ma anche dei rinforzi sulle fasce. A destra, per esempio, i rossoneri vorrebbe prendere un giocatore in grado di giocarsi la titolarità con Davide Calabria e il nome in cima alla lista è quello di Emerson Royal.

Lo riferisce questa mattina La Gazzetta Sportiva che aggiunge però che il prezzo del terzino brasiliano classe 1999 del Tottenham scoraggia un po': 30 milioni di euro, che sembrano comunque essere trattabili. Emerson Royal non è comunque un nome nuovo per il Diavolo che già in passato lo aveva cercato.