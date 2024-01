Tuttosport - Futuro Jovic: il Milan valuta di attivare la clausola di estensione del contratto del serbo per altri tre anni

vedi letture

Luka Jovic è arrivato al Milan l'ultimo giorno del mercato estivo e dopo una prima parte di stagione molto deludente ora si è sbloccato e ha iniziato a segnare con continuità: il serbo ha infatti segnato sei gol nelle ultime sette partite in cui è sceso in campo. Visto l'ottimo rendimento, il club di via Aldo Rossi sta valutando la possibilità di attivare la clausola d’estensione del contratto di Jovic per altri tre anni.

Ieri, nel pre-partita di Udinese-Milan, Geoffrey Moncada, dt rossonero, ha parlato brevemente anche del futuro dell'ex Fiorentina: "Se Jovic rinnoverà? Parleremo dopo, vogliamo che Luka lavori bene e che segni. Poi parleremo con calma".