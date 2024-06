Tuttosport - Mercato Milan: a centrocampo Wieffer alternativa per Fofana

In vista della prossima stagione, il Milan è alla ricerca anche un rinforzo in mezzo al campo dove manca un centrocampista fisico da piazzare davanti alla difesa: come riporta questa mattina Tuttosport, il nome nuovo per questo ruolo è quello di Mats Wieffer del Feyenoord, che è l’alternativa a Youssouf Fofana del Monaco.

Questi i numeri stagionali di Wieffer con la maglia del Feyenoord:

PRESENZE EREDIVISIE: 29

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE EUROPA LEAGUE: 2

PRESENZE TOTO KNVB BEKER: 4

PRESENZE JOHAN CRUIJFF SCHAAL: 1

PRESENZE TOTALI: 42

MINUTI IN CAMPO: 3720'

GOL: 6

AMMONIZIONI: 6