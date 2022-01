Tuttosport - Milan, attesi nuovi contatti con il Monaco per il riscatto di Pellegri

Come riferisce questa mattina Tuttosport, nelle prossime ore sono in programma nuovi contatti tra il Milan e il Monaco per il riscatto di Pietro Pellegri: i rossoneri vorrebbero anticipare l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante per poi cederlo in prestito al Torino fino al termine della stagione, ma il club monegasco non intende fare sconti e chiede tutti i 7 milioni di euro previsti dall'accordo stipulato in estate tra le due società.