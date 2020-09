Tuttosport - Milan, Florentino Luis prima alternativa a Bakayoko

Qualora non dovesse concretizzarsi l’affare Bakayoko, Florentino Luis è il profilo preferito dal Milan. Come riporta Tuttosport, il Benfica non sta facendo le barricate per trattenerlo. E se Jorge Jesus non dovesse dare garanzie tecniche al giocatore, non è da escludere che possa partire in prestito. Si tratta, comunque, si una ‘operazione da imbastire eventualmente nella seconda fase del mercato. Anche perché Bakayoko resta la prima scelta dei rossoneri.