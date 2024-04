Saelemaekers ha convinto tutti: più vicino il suo riscatto al Bologna

In casa Bologna, scrive il Corriere dello Sport, sono già iniziati i ragionamenti di mercato in vista del prossimo anno quando, salvo colpi di scena in questo finale, i rossoblù prenderanno parte alla nuova Champions League. Uno dei pensieri della dirigenza, si legge, riguarda Alexis Saelemaekers, belga arrivato lo scorso anno dal Milan con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Nella prima parte di stagione il suo riscatto al termine dell'anno sembrava incerto, complici alcune prestazioni sottotono e in generale una mancanza di continuità piuttosto evidente. Ora però la situazione si è capovolta, col giocatore fortemente voluto da Thiago Motta che sta convincendo un po' tutti all'interno di un Bologna formato Champions e che potrebbe quindi prolungare la sua permanenza al Dall'Ara.

Per trattenerlo, al termine del campionato, Sartori e Di Vaio dovranno mettere sul piatto i circa 10 milioni di euro pattuiti col Milan un anno fa: una cifra importante per le casse del Bologna, ma che appare in linea col reale valore del calciatore. Nelle 26 apparizioni in campionato di quest'anno, Saelemaekers ha messo insieme un totale di 26 presenze con all'attivo 4 gol e 3 assist, numeri risultati spesso decisivi per le sorti delle singole partite.