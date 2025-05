live mn SPAL-Milan Futuro (2-0): il Futuro è nero. Rossoneri retrocessi in Serie D

95' Termina il match. Milan Futuro sconfitto nel Playout e retrocesso in Serie D.

95' Turco prova il sinistro da fuori, palla al lato. Presumibilmente sarà l'ultima azione del match.

94' Ultimi sforzi confusi dei rossoneri, la SPAL gestisce senza difficoltà.

93' Magrassi sbaglia un gol fatto: sul corner di Sandri impatta di testa tutto solo in area, palla altissima.

92' Grande parata di Nava su Antenucci, pessimo l'assistente a non sbandierare subito per un fuorigioco netto di circa 3-4 metri.

90' Cinque minuti di recupero.

90' Fallaccio da arancione di paghera su Bartesaghi, a palla lontana. Giallo per il giocatore della SPAL.

89' Ultimi minuti del match che passano con amarezza e fastidio.

88' Omoregbe prova un sinistro dal limite, palla fuori dallo stadio.

87' Una grande parata di Nava evita il 3-0 su una conclusione improvvisa. Diagonale angolatissimo di D'Orazio e Nava si supera.

84' Awua prova a replicare il gol di Molina, ma col destro: palla fuori.

84' Doppio cambio per la SPAL. Entrano Arena ed Antenucci, fuori Karlsson e Zammarini.

80' Cambio per il Milan Futuro. Dentro Magrassi, fuori Chaka Traoré.

78' Ammonito Calapai per aver allontanato il pallone a gioco fermo.

77' Chaka Traoré prova il destro a giro dal limite, conclusione senza verve e mira. Palla fuori.

75' Mancano quindici minuti più recupero alla retrocessione in Serie D del Milan Futuro.

75' Cambio per il Milan Futuro. Dentro Turco e fuori Ianesi.

74' Ammonito Karlsson per un colpo a Camporese.

73' Gol del Milan Futuro ma l'arbitro annulla tutto per un presunto fallo di Omoregbe. Aveva segnato Sia. Tanti dubbi sulla scelta del direttore di gara.

70' Doppio cambio SPAL: escono Molina e Mignanelli, entrano Paghera e Ntenda.

68' SPAL vicina al terzo gol con un tiro cross dal posizione defilata sulla sinistra.

66' Doppio cambio Milan Futuro. Dentro Eletu ed Omoregbe, escono Minotti e Bozzolan.

64' Cross di Bartesaghi, Ianesi non sfrutta l'errore di Fiordaliso e non riesce a stoppare al limite dell'area di porta. Enorme occasione sprecata.

63' È veramente dura provare a segnare senza punte di ruolo. Per ora non paga la scelta di Oddo.

60' Grande sforzo dei rossoneri, alla ricerca di un gol. La SPAL si chiude forte del doppio vantaggio.

58' Fallo in ritardo e gratuito su Bozzolan, che prende a male parole l'avversario. L'arbitro non prende provvedimenti disciplinari, giocatori della SPAL impuniti.

55' Botta terrificante di Sia dalla distanza, Galeotti respinge in tuffo. Buon ingresso del numero 20 rossonero.

53' Ammonito Parigini per un intervento inutilmente duro su Bozzolan, a palla lontana.

52' Ancora proteste, da ambo de parti. Chaka Traore affossato da Nador, poi in area rossonera Camporese rinvia ma sembra calciare un avversario, che cade. Per l'arbitro e VAR non c'è nulla.

51' Cross di Sandri dalla trequarti ma nessun attacca la profondità. Galeotti va in presa senza difficoltà.

48' Anche nella ripresa SPAL fallosa, intervento irregolare su Ianesi sulla trequarti. Punizione interessante per i rossoneri. Cross di Sandri, allontana la difesa.

47' Si fa vedere subito Sia. Conduzione centrale del neoentrato e palla larga a destra per Quirini: il cross dell'esterno rossonero è totalmente sballato.

46' Comincia la ripresa, primo possesso per il Milan Futuro.

- Cambio per il Milan Futuro. Fuori Branca e dentro Diego Sia.

- Al Milan Futuro basterebbe anche pareggiare, ad esempio 2-2, per mantenere la categoria.

Primo tempo durissimo per il Milan Futuro, che chiude i primi 45 minuti al Mazza sotto di due gol. SPAL spiritata, spinta da uno stadio infuocato, e rossoneri in balia degli avversari. Il primo gol è fortunoso, decisiva la deviazione che beffa Nava, il secondo è un jolly pescato da Molina che la insacca sotto il sette dal limite. Milan Futuro pericoloso solo su contropiede o con i tiri da fuori. Nella ripresa servirà un miracolo o sarà Serie D.

50' Fine primo tempo.

49' Miracolo di Galeotti su Chaka Traoré. Contropiede magistrali dei rossoneri, il numero 28 viene servito in area ma il diagonale che lascia partire col destro non è vincente. Un gran peccato.

48' Alesi prova la botta da lontanissimo e per poco non beffa Galeotti. Il portiere della SPAL evita la figuraccia e devia in angolo.

45' Quattro minuti di recupero.

43' Assalto finale della SPAL, alla ricerca del terzo gol alla fine del primo tempo.

42' Il Milan Futuro ha inevitabilmente accusato il colpo. Si avvicina la fine di una stagione disgraziata e la conclusione sembra essere la peggiore possibile.

39' Continue provocazioni e perdite di tempo dei giocatori della SPAL. L'arbitro sceglie il dialogo invece che i provvedimenti disciplinari.

37' Gol della SPAL. Molina tira fuori il gol della vita dal limite. Sinistro a giro imprendibile per Nava. Milan Futuro ad un passo dalla Serie D.

34' Galeotti ancora a terra, paga le conseguenze dell'uscita folle su Chaka Traore di qualche minuto fa. Fallo che, ricordiamo, non è stato neanche sanzionato dall'arbitro.

33' Chaka conquista un angolo di voglia e grinta. Provano a reagire i rossoneri. Ma sul corner nulla di fatto.

29' Gara nervosissima, giocatori rossoneri presi a calci con l'arbitro che cambia metro di giudizio ogni minuto che passa.

28' Alesi ci prova da posizione defilata, Galeotti non vede partire il tiro ma blocca comunque con serenità.

24' Direttore di gara che ha perso il controllo della gara. Ianesi trattenuto ripetutamente sulla trequarti, maglietta quasi tolta da un avversario: l'arbitro fa segno al rossonero di rialzarsi. Sul ribaltamento di fronte un giocatore della SPAL simula al limite dell'area, l'arbitro non abbocca ed insorge tutto lo stadio, panchina compresa. Ammonito Awua per un fallo che ferma la ripartenza Milan Futuro, espulso poi Casella dalla panchina della SPAL. Non siamo neanche alla mezz'ora e SPAL e arbitro hanno innervosito incredibilmente il match.

22' Gol della SPAL. Contropiede fulmineo sulla fascia sinistra, palla in mezzo e piazzato di Awua che beffa, complice una deviazione di Molina, Nava. Milan Futuro in svantaggio, al momento sarebbe retrocesso in D.

21' Proteste spalline per un fallo fischiato (netto) a favore del Milan Futuro, scintille e nervosismo in campo da parte dei padroni di casa come all'andata.

18' Galeotti esce a valanga su Chaka Traoré sul lato sinistro dell'area. Il portiere della SPAL manca il pallone e colpisce in pieno il rossonero, per l'arbitro incredibilmente non c'è fallo! Uscita folle dell'estremo difensore, entrambi i giocatori sono rimasti a terra.

17' Riprende a spingere la SPAL, per ora regge il muro rossonero.

15' Ci prova Branca da fuori con un sinistro secco, blocca a terra Galeotti.

12' Ianesi prova l'azione solitaria a sinistra ma si allunga troppo palla una volta arrivato nei pressi dell'area avversaria.

10' Primi dieci minuti andata, ma così sarà molto lunga. SPAL indemoniata, Milan Futuro timido e contratto.

9' Occasione SPAL: Parigini, in area, va sul destro e scarica un destro potente. Nava è bravo a respingere.

5' Palla recuperata in pressing dal Milan Futuro, il filtrante di Branca per Traoré però non è preciso. Si vedono anche i rossoneri.

2' Il Paolo Mazza è bollente. Stadio che sta caricando i padroni di casa. Inizio difficile per i rossoneri.

1' Si comincia e SPAL pericolosa dopo 10 secondi! Stadio carichissimo, il Milan Futuro deve entrare immediatamente in partita.

Alle 20:00 scenderà in campo il Milan Futuro per il ritorno dei Playout del girone B di Serie C contro la SPAL. Per mantenere la categoria i rossoneri hanno un vantaggio, a disposizione due risultati su tre, vista la vittoria dell'andata per 1-0. Oddo sceglie lo stesso undici schierato all'andata, un 3-5-2 senza punti di riferimento offensivi: le due punte mobili sono Chaka Traoré e Ianesi. Seguite tutte le emozioni del match con live testuale di MilanNews.it.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI SPAL-MILAN FUTURO

SPAL: Galeotti, Bruscagin, Nador, Fiordaliso, Calapai, Zammarini, Awua, Mignanelli, Molina, Karlsson, Parigini. A disp.: Meneghetti, Zenti, Paghera, Antenucci, Radrezza, Rao, Haoudi, Ntenda, Arena, Bassoli, D’Orazio, Spini, Bidaoui, Nina. All. Francesco Baldini.

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Minotti, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca, Sandri, Alesi, Bozzolan; Traoré, Alesi. A disp.: Pittarella, Bianchi, Malaspina, Dutu, Magni, Sia, Victor, Omoregbe, Paloschi, Turco, Vos, Magrassi. All. Massimo Oddo