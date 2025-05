Rinnovo Maignan, tutto fermo: per 20 milioni potrebbe salutare

Al termine di questa stagione, definita fallimentare dall'ad Giorgio Furlani dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, in casa rossonera ci saranno diversi addii, a partire da quei giocatori in prestito che non verranno riscattati: Joao Felix tornerà infatti al Chelsea, Tammy Abraham alla Roma e Kyle Walker al Manchester City. In via Aldo Rossi attendono poi proposte per Mike Maignan e Theo Hernandez, che sono entrambi in scadenza nel 2026.

Per quanto riguarda la trattativa per il prolungamento del portiere francese, un accordo verbale tra le parti era stato trovato nelle scorse settimane, ma poi tutto si è arenato al momento delle firme. Secondo il Corriere della Sera, la sensazione è che dietro un’offerta di 20 milioni di euro l'ex estremo difensore del Lille possa salutare il Milan.