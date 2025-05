Sarà un Milan più italiano. Da Chiesa e Orsolini a Lucca e Pellegrini: i possibili obiettivi del Diavolo

Nella solita confusione che regna in via Aldo Rossi, almeno una piccola certezza c'è: il nuovo Milan sarà più italiano non solo in panchina, ma anche in campo. Il club rossonero ha capito che serve ricreare uno zoccolo duro azzurro nello spogliatoio e per questo durante il mercato estivo cercherà di italianizzare il più possibile la rosa milanista. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.

CHIESA E ORSOLINI - Per quanto riguarda i potenziali obiettivi, ovviamente molto dipenderà da chi sarà il nuovo allenatore e dai ruoli che rimarranno scoperti dopo eventuali cessioni. Il Milan, per esempio, potrebbe aggiungere un esterno d'attacco e i due nomi più caldi per questa zona di campo sono quelli di Federico Chiesa del Liverpool e di Riccardo Orsolini del Bologna. Il primo ha trovato poco spazio nei Reds e quindi in estate potrebbe partire, magari anche in prestito. Il secondo, invece, è reduce da una grande stagione sotto la guida di Vincenzo Italiano che è nel mirino del Diavolo per la panchina. Il club rossoblu lo valuta 25 milioni di euro.

LUCCA E L'OCCASIONE PELLEGRINI - Sempre in attacco, il Milan potrebbe decidere di prendere un'alternativa a Santiago Gimenez e per questo potrebbe tornare di moda il nome di Lorenzo Lucca dell'Udinese, già cercato a gennaio dai rossoneri prima di prendere il centravanti messicano. Occhi aperti su obiettivi azzurri anche in difesa dove piacciono per esempio Comuzzo della Fiorentina, Coppola del Verona e Leoni del Parma. Attenzione infine ad una possibile occasione di mercato molto interessante per il centrocampo: dalla Roma è infatti in uscita il suo capitano Lorenzo Pellegrini, il quale ha il contratto in scadenza nel 2026 e potrebbe quindi muoversi a condizioni favorevoli.