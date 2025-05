live mn Primavera, Milan-Genoa (3-1): È FINITA ANCHE A MONZA. DIAVOLO AI PLAYOFF!

E' finita anche a Monza: l'Hellas Verona ha perso 1-0 e quindi il sesto posto è del Milan che ai playoff affronterà il Sassuolo terzo classificato.

90' + 6' | È FINITA AL PUMA HOUSE of FOOTBALL! Il Milan vince, e ora si aspetta il risultato di Monza.

90' + 2' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEL MIIILAAAAAAAN! Game. Set and match. L'ha chiusa Pippo Scotti.

90' | 6 minuti di recupero

87' | Ultima sostituzione per il Genoa. Fuori Grossi, dentro Gilbertini.

87' | Ammointo Rossi per un brutto fallo su Di Siena.

76' | Cambio nel Milan. Fuori Bonomi, dentro Vladimirov.

76' | Traversa di Carbone, il Milan si è salvato.

75' | GOOOOOOOOOL DEL MILAAAAAAN! Sotto gli occhi di papà Zlatan Maximilian Ibrahimovic riporta in vantaggio il Milan su assist di Bonomi. E il risultato di Monza fa ben sperare...

71' | Grande occasione per il Milan, con la conclusione a botta sicura di Di Siena che è stata deviata in calcio d'angolo. Il direttore di gara, però, ha segnalato la rimessa dal fondo.

70' | Cambio anche nel Genoa. Fuori lo sfortunato Colonnese, dentro Arata.

70' | Sostituzione Milan, fuori Colombo, dentro Di Siene.

66' | Doppio cambio nel Genoa. Esce Furoi Arboscello e Dorgu per Pinto e Spicuglia.

62' | Ammonito Meconi del Genoa.

61' | Immediata la reazione del Milan. Ci ha provato da dentro l'aria di rigore Ibrahimovic.

60' | Occasione clamorosa per il Genoa. Arboscello, a porta praticamente spalancata, l'ha messa sul fondo. Milan graziato.

58' | Doppia sostituzione nel Milan. Fuori Hodzic e Liberali. Dentro Ibrahimovic e Mancioppi.

56' | Il Milan prova a regaire con Ossola, ma la conclusione del 25 è stata deviata in calcio d'angolo. Sugli sviluppi dell'azione successiva Nissen ha fallito di testa l'occasione del possibile 2 a 1.

52' | PAREGGIO DEL GENOA! Palla illuminante di Carbone, che ha trovato tra le linee Nuredini che a tu per tu per Colazni non ha sbagliato.

51' | Ammonito Carbone del Genoa per proteste.

50' | Genoa subito pericoloso con Grossi, che ha provato a superare Colzani con una conclusione al volo.

45' | Si riparte al Vismara

Sostituzione anche per il Genoa. Fuori Ferroni per Colonnese.

Cambio nel Milan. Fuori Perrucci, dentro Lorenzo Ossola.

Dopo un inizio di partita complicato il Milan di Federico Guidi ha piano piano cominciato a prendere campo ma soprattutto le misure al Genoa, colpendo anche un palo con Bonomi prima della rete del vantaggio di Liberali. Al momento, nonostante la vittoria, il Diavolo sarebbe comunque fuori dai playoff per via del pareggio che sta maturando tra Monza e Verona.

45' | Niente recupero. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 per il Milan.

43' | Ancora Milan in contropiede, ma questa volta Scotti ha sbagliato tempo e scelta del cross, finito tranquillamente fra le braccia del portiere avversario che ringrazia.

38' | Genoa pericoloso con la conlsuione dal limite di Rossi. La palla dell'8 rossblù è stata però deviata in calcio d'angolo, sui cui sviluppi il Grifone non è riuscito ad essere pericoloso.

36' | Dopo il gol il Milan si difende. Chiusura provvidenziale di Parmiggiani su Carbone che ha calciato a botta sicura.

32' | GOOOOOOOL DEEEEL MIIILAAAAAAAN! Liberali glaciale dagli 11 metri. È 1 a 0 al Vismara.

30' | Calcio di rigore per il Milan. Suld ischetto si presenta Liberali.

28' | Altra doppia grande occasione per il Milan, con Perrucci che all'altezza del dischietto si è fatto ipnotizzare da Consiglio, che di stinco è riuscito a respindere la conclusione del 7 rossonero e a negare il gol del vantaggio al Diavolo. Sulla ribattuta ci ha provato Liberali, ma niente da fare.

24' | OCCASIONE MILAN! Lampo improvviso del Diavolo, con Bonomi che ha colpito il palo interno della porta di Consiglio dopo aver recuperato palla al limite dell'area genoana. Dopo il palo l'azione è proseguita con lo stesso Bonomi che ha anche segnato, ma in posizione di fuorigioco.

20' | Il primo cartellino giallo della partita è stato estratto nei confronti di Perrucci per un brutto fallo su Odero.

19' | Grande azione di contropiede del Milan, che con il trio Bonomi, Liberali e Perrucci è arrivato a calciatore proprio con quest'ultimo. La conclusione del 7 rossonero, però, è finita (di molto) larga sul fondo.

15' | Ancora Genoa pericoloso grazie alla grande progressione sulla fascia sinistra di Meconi. Il 3 rossoblù dopo diversi metri palla al piede ha trovato dentro l'aria di rigore Dorgu, che di tacco non è però riuscito a battere Colzani.

13' | Grande conclusione dalla trequarti del numero 71 genoano Carbone. La palla si è però spenta di poco al lato della porta difesa da Eodardo Colzani.

10' | Prima manovra offensiva avvolgente del Milan, con Scotti che con un cross interessante ha trovato dentro l'area di rigore capitan Sala, che ha provato il golazo in mezza rovesciata, ma l'impatto con il pallone non è stato dei migliori.

1' | Si parte al PUMA House of Football

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al Puma House of Football di Milano dove tra poco la Primavera del Milan scenderà in campo nell'ultima partita della fase campionato contro il Genoa. I rossoneri di mister Guidi hanno ancora delle chance per qualificarsi alla fase finale, ma battere i rossoblu potrebbe non bastare: serve infatti anche la contemporanea sconfitta dell'Hellas Verona contro il Monza. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione del match. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Genoa, sfida valida per la 38^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN: Colzani, Colombo, Nissen, Parmiggiani, Perera, Hodzic, Sala, Perrucci, Liberali, Bonomi, Scotti. A disp.: Faccioli, Mancioppi, Perin, Ibrahimovic, Di Siena, Ossola, Perina, Cappelletti, Vladimirov, Tartaglia, Asanji. All.: Guidi.

GENOA: Consiglio, Meconi, Rossi, Nuredini, Klisys, Ferroni, Dorgu, Arboscello, Odero, Carbone, Grossi. A disp.: Magalotti, Pallavicini, Spicuglia, Mendolia, Pinto, Pagliari, Colonnese, Desri, Arata, Gibertini, Bellone. All.: Sbravati.