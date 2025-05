Reijnders-City: nei prossimi giorni arriverà al Milan un'offerta da 55 milioni

vedi letture

Dopo la deludente finale di Coppa Italia persa, apice di una stagione da archiviare, per il Milan sarà un'estate di grandi cambiamenti, sia per quanto riguarda l'aspetto dirigenziale, che per quanto riguarda quello tecnico. Dovrebbe - il condizionale in questo caso è d'obbligo - arrivare un nuovo direttore sportivo, certamente ci sarà un nuovo allenatore, il quarto nel giro di un anno dopo Pioli, Fonseca e Conceicao, e infine verranno fatte diverse valutazioni sulla rosa.

Ed è proprio su quest'ultimo punto che ci potrebbero essere i maggiori cambiamenti, specialmente se la squadra alla fine dei giochi non riuscisse ad acciuffare l'Europa. Uno dei primi sacrificati potrebbe essere quello che, tra tutti, è forse l'unico giocatore che può dirsi soddisfatto al 100% della propria stagione: Tijjani Reijnders.

Come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport-Stadio, infatti, il Manchester City lo ha da tempo messo nel mirino e sta preparando una prima offerta da 55 milioni, che arriverà in sede nei prossimi giorni, per tentare il Diavolo. Da Casa Milan tuttavia, si legge, fanno sapere che difficilmente i rossoneri scenderanno dai 70 milioni richiesti, forti anche del recente rinnovo di contratto del giocatore fino al 2030. Una cosa però è certa: Guardiola lo vorrebbe per sostituire Kevin De Bruyne e la sensazione è che l'offerta da 55 milioni sia soltanto l'inizio di una lunga telenovela.