F.Romano: "Non c’è nulla di veramente concreto in questo momento tra Theo e il Real Madrid"

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano parla della situazione di Theo Hernandez e del presunto interesse del Real Madrid per il terzino. Queste le sue dichiarazioni:

“Riguardo Theo in questi giorni in Spagna si è raccontato del Real Madrid, e il Real Madrid prenderà un terzino sinistro. È stata una delle prime richieste di Xabi Alonso e nella lista ci sono diversi giocatori: come Alvaro Carreras del Benfica ma non solo. Ci sono stati rumors che hanno accostato il Real Madrid a Theo Hernandez, per un possibile ritorno del francese: al Real lo conoscono bene e sanno sul il valore enorme. Ma non risulta una trattativa concreta, un’offerta, una discussione, un dialogo tra Theo, i suoi agenti, il Real Madrid e il Milan. Non c’è nulla di veramente concreto in questo momento tra Theo e il Real Madrid. Chiaramente un ritorno al Real potrebbe far piacere a Theo, ma ad oggi non c’è alcun tipo di conversazione, non c’è alcun tipo di trattativa. Vedremo quale sarà la situazione con il Milan. Al Milan ci sono diverse cose da chiarire, dal Direttore Sportivo fino all’allenatore. Sarà un Milan che cambierà tanto in estate ma per la questione Theo, al momento, oggi non risultano trattative vere e proprie”.