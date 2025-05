City-Reijnders: il Milan non intenderebbe accettare un'offerta sotto i 70 milioni di euro

Come già riportato nelle scorse ore, il futuro di Tijjani Reijnders al Milan sembrerebbe tutt’altro che certo. Sul centrocampista olandese è infatti piombato con forza il Manchester City, sempre più intenzionato a presentare una ricca offerta per assicurarselo in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano olandese De Telegraaf, il club inglese proverà a spingere sull’acceleratore nelle prossime settimane, con l’idea di mettere sul tavolo una prima proposta ufficiale.

La società rossonera sarebbe disposta ad aprire una trattativa solo davanti a un’offerta superiore, e non inferiore ai 70 milioni di euro. Una valutazione alta, ma giustificata dal rendimento positivo del giocatore e soprattutto dal rinnovo contrattuale siglato lo scorso marzo, che lo lega al Milan fino al 2030.

La stagione di Tijjani Reijnders è stata semplicemente straordinaria. Con 15 gol e 6 assist all’attivo, il centrocampista olandese si è affermato come uno dei giocatori più decisivi della rosa rossonera, diventando un punto fermo nel sistema di gioco del Milan. La sua continuità, qualità e incisività in zona offensiva lo hanno reso una delle rivelazioni più brillanti della stagione, attirando inevitabilmente (e purtroppo) l’attenzione dei top club europei come il City. Prossime ore che diventeranno ancor più decisive sulle possibili mosse dei blues.