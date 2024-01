Tuttosport - Milan-Giroud: presto inizieranno i colloqui per il rinnovo. Ma occhio alla Mls...

La stagione di Olivier Giroud è stata finora molto positiva e per questo appare molto probabile che il Milan gli proporrà un nuovo rinnovo del suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Nelle prossime settimane, inizieranno i colloqui tra le parti, durante i quali si capiranno anche le intenzioni del centravanti francese che potrebbe ricevere stuzzicanti proposte anche da campionati non europei.

Non è un mistero, per esempio, che per Giroud potrebbe muoversi la Major League Soccer americana. A quel punto, come spiega questa mattina Tuttosport, per il numero 9 rossonero non sarebbe solo una scelta calcistica, ma di vita. Per ora però è troppo presto per pensare al futuro: Oli è infatti concentrato solo sul presente e sulla prossima sfida che lo attende, vale a dire quella in casa dell'Udinese di sabato sera, uno dei pochi campi dove non ha ancora segnato in Italia.