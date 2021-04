Tuttosport - Milan, il piano B in caso di addio di Gigio: Maignan primo obiettivo, Musso e Gollini le alternative

Visto che per il momento il rinnovo di Gigio Donnarumma non si sblocca, in via Aldo Rossi non vogliono farsi trovare impreparati in caso di addio a fine stagione del giovane portiere e per questo stanno valutando alcuni piani B: secondo Tuttosport, il primo nome della lista è Mike Maignan del Lille, il quale ha un costo intorno ai 12-13 milioni di euro. Le alternative sono invece Juan Musso dell’Udinese e Pierluigi Gollini dell’Atalanta.