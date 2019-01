Dopo tanti no, Riccardo Montolivo sta valutando un paio di offerte arrivate dalla Cina. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, sul tavolo dell’ex capitano rossonero (in scadenza di contratto a giugno) ci sarebbe la proposta del Guangzhou Evergrande di Cannavaro. Il centrocampista, dunque, potrebbe lasciare il Milan a gennaio.