Tuttosport - Milan-Zirkzee: Kia ha dato segnali di apertura sulle commissioni. Cresce l’ottimismo per la chiusura dell'affare

Nella trattativa per portare Joshua Zirkzee al Milan c'è un ultimo ostacolo da superare, cioè quello che riguarda le commissioni chieste dall'agente dell'olandese, Kia Joorabchian: il noto procuratore vorrebbe infatti 15 milioni di euro, una cifra ritenuta dal club rossonero troppo alta.

Ma, come scrive Tuttosport stamattina, "Kia ha dato segnali di apertura, anche su spinta del ragazzo che vuole andare al Milan, e nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi contatti per portare la cifra delle commissioni sotto i 10 milioni". Cresce quindi l'ottimismo per la chiusura dell'affare.