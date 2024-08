ufficiale Pobega ceduto al Bologna in prestito con diritto di riscatto

Adesso è ufficiale: Tommaso Pobega lascia il Milan per approdare al Bologna e lo fa con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore del club emiliano, per una cifra che si aggira sui 12 milioni. Di seguito riportiamo la nota pubblicata poco fa dal Milan sul proprio sito ufficiale:

"AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Bologna FC.

Il Club rossonero augura a Tommaso le migliori soddisfazioni per la prosieguo della Stagione Sportiva".

I NUMERI DI POBEGA AL MILAN

Tommaso Pobega, cresciuto nel settore giovanile del Milan, dopo le esperienze in prestito con le maglie di Ternana, Pordenone, Spezia e Torino, è tornato al Milan nel corso della stagione 2022-23, quella successiva alla vittoria dello scudetto. In prima squadra ha collezionato un totale di 43 presenze ufficiali tra tutte le competizioni, segnando tre gol. Nello specifico, Pobega ha vestito la maglia del Milan in 30 occasioni in campionato con due reti all'attivo alle quali si aggiungono 12 gettoni nelle coppe europee con un gol realizzato in Champions League.